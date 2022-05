Köthen/MZ - Kriminelle sind in der Nacht von Freitag zu Samstag in ein Mehrfamilienhaus in der Georgstraße in Köthen eingebrochen. Beim Aufbrechen der Hauseingangstür sei ein Schaden von rund 500 Euro entstanden.

Über weitere Schäden teilt die Polizei nichts mit, die Kripo habe Ermittlungen aufgenommen.