In der „Völkerfreundschaft“ soll ab dem nächsten Schulahr im Herbst wieder unterrichtet werden.

Köthen/MZ - Andy Grabner wollte reden. Dem CDU-Landrat von Anhalt-Bitterfeld brannten so einige Dinge auf den Nägeln, an denen er die Öffentlichkeit teilhaben lassen wollte. Ein Fazit und ein Vorausblick, neue Projekte und natürlich die täglichen Dinge des Lebens, mit denen sich eine Landkreisverwaltung so herumschlagen muss.