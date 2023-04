Im Haushalt steht, wofür die Stadt in diesem Jahr Geld ausgibt und wie hoch der Schuldenstand ist. Werden Steuern und Gebühren erhöht?

Haushalt über 27 Millionen Euro - In welche Schulen, Kitas und Straßen fließt Geld?

Finanzen in der Stadt Südliches Anhalt

Südliches Anhalt/MZ - Geld für Kindertagesstätten, Feuerwehren und Straßenbau, gleichzeitig steht ein Defizit zu Buche: Der Stadtrat im Südlichen Anhalt hat in seiner jüngsten Sitzung den Haushalt für 2023 beschlossen - also das Papier, in dem steht, wie viel Geld die Stadt einnimmt und ausgibt.