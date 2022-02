Haus der Vereine rückt in greifbare Nähe: Verträge mit fünf Gröbziger Vereinen geplant

Gröbzig/MZ - Seit fast vier Jahren ist sie nun im Gespräch: Die Idee, aus dem Walkhoffring 1 in Gröbzig ein zusätzliches Haus der Vereine zu machen. Im ehemaligen Jugendbildungszentrum des Museums Synagoge Gröbzig wäre Platz für einige Gruppen. Nun soll es zur letzten Etappe gehen.

Die Mitglieder des Kulturausschusses stimmten am Dienstagabend einstimmig dafür, entsprechende Nutzungsvereinbarungen mit dem Rassegeflügelzuchtverein, dem Förderverein Kinderglück, dem Angelverein 66 und dem Rassekaninchenzuchtverein abzuschließen. Sie alle sollen Räume im zweiten Obergeschoss des Hauses bekommen. Und auch der Museumsverein Gröbziger Synagoge ist dabei. Nur wird das Museum nach dem Trägerwechsel vor einigen Jahren die Räume nicht mehr komplett für sich nutzen, sondern einer von vielen Nachbarn sein.

Schon 2019 war die Gröbziger Bibliothek vom Haus in der Köthener Straße 1 in den Walkhoffring gezogen, auch der Jugendclub ist dort beheimatet.

Nach der Abstimmung im Kulturausschuss soll sich noch der Hauptausschuss positionieren, bevor am 2. März im Stadtrat abschließend abgestimmt werden soll. Er hoffe, dass die Vereine danach „zeitnah“ einziehen können, sagte Gröbzigs Ortsbürgermeister Dirk Honsa, schließlich sei das Thema schon lange im Gespräch.

Die Nutzungsvereinbarungen sehen laut Honsa vor, dass die Vereine keine Miete zahlen müssen. Betriebskosten würden von der Stadt übernommen, wie bei anderen Vereinsstätten im Südlichen Anhalt auch. Neben den Vereinsräumen gibt es im Haus auch eine gut eingerichtete Küche, die von allen genutzt werden können soll.

Ursprünglich gab es die Idee, das Gebäude in der Köthener Straße 1 komplett zu leeren und alle Vereine in den Walkhoffring ziehen zu lassen. Davon, so Honsa auf MZ-Nachfrage, sei man aber schon vor längerer Zeit wieder abgekommen. Der Platz im Walkhoffring würde zu knapp, zudem sei in der Köthener Straße 1 neben Vereinsdomizilen ja auch noch eine Mietwohnung. So bleiben auch in der Köthener Straße weiter viele Vereine vertreten, darunter der Werdershausener Carneval Verein (WCV) sowie der Parkfestverein.