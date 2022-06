Hannes Loth (AfD): Regionale Produkte vor Ort vermarkten

Er ist 39 Jahre alt • lebt in Retzau • als Mitglied der hiesigen Wasserwehr ist er mit seiner Familie oft am Deich anzutreffen - auch um nach dem Rechten zu schauen • ab und zu lässt er gern mal Modellflugzeuge in den Himmel steigen.

Hannes Loth sagt: „Ich bin noch nicht fertig. Längst nicht.“ Er will seine Ideen eine weitere Legislaturperiode im Landtag von Sachsen-Anhalt voranbringen. Es gebe noch viel zu tun, findet er. Die Bauern liegen dem studierten Landwirt besonders am Herzen. Regionale und saisonale Produkte dort anbieten, wo sie wachsen, wo sie herkommen, dafür wirbt er nicht nur in Magdeburg, sondern auch im Kreistag Anhalt-Bitterfeld und im Stadtrat von Raguhn-Jeßnitz. Die regionale Förderung von Landmarken, das sei es doch, was Heimat ausmache und die können sich nicht nur sehen lassen, schmecken auch. Regionale Marken sollten gefördert werden, auch um Menschen an Sachsen-Anhalt zu binden.