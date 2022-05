Handyparken in Köthen: Wie bequem parkt es sich per Smartphone?

Köthen/MZ - Irgendetwas stimmt nicht. Straße, Ankunft und Abfahrtszeit stehen korrekt im Formular, der Suchbutton ist geklickt. Doch nun signalisiert das Smartphone bereits seit zwei Minuten, dass es auf der Suche ist. Auf der Suche nach einem Parkplatz. In der Wallstraße in Köthen. Ein Ort, an dem man Parkplätze eigentlich eher findet als sucht. Zumindest, wenn man bereit ist, dafür Geld auszugeben.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sparabo MZ+ MZ+ 6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99€ Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<