Handtaschendiebe schlagen erneut in Köthen zu - Frau bemerkt Verlust erst an der Kasse

Köthen/MZ. - In Köthen ist eine 64-jährige Frau am Montag, 22. Januar, beim Einkaufen bestohlen worden. Die Frau hatte an der Kasse eines Supermarkts in der Konrad-Adenauer-Allee festgestellt, dass ihre Tasche einen Spalt breit geöffnet war und ihre Geldbörse fehlte.

Obwohl sie die Tasche immer bei sich getragen hatte, hatten die dreisten Diebe in einem augenscheinlich unbemerkten zugeschlagen. Im Portemonnaie befand sich neben Ausweisdokumenten und einer Bankkarte auch Bargeld im mittleren zweistelligen Bereich.

Erst am Freitag war in Köthen eine Frau bestohlen worden. Sie hatte ihren Einkaufskorb zurückgebracht, als ihre Handtasche aus dem nicht abgeschlossenen Auto gestohlen wurde. Darin waren Ausweisdokumente, eine Bankkarte und Bargeld im oberen zweistelligen Bereich.