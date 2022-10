Handtasche aus Rollator in Köthen gestohlen - Polizei sucht dreisten Dieb mit Foto

Köthen/MZ - Die Polizei sucht einen Kriminellen, der bereits am 20. Mai 2022 in einem Einkaufsmarkt in der Bernburger Straße in Köthen einer 87-Jährigen die Handtasche während des Einkaufs gestohlen hat.

Die Frau hatte diese unbeaufsichtigt an ihrem Rollator belassen. Neben Bargeld im mittleren zweistelligen Bereich wurde so auch eine Geldkarte entwendet. Mittels dieser Karte hob der bislang unbekannte Täter nur wenige Minuten nach der Tat an einem Geldautomaten in unmittelbarer Nähe des Marktes einen Bargeldbetrag im unteren vierstelligen Bereich ab.

Der Täter beim Geld-Abheben am Geldautomaten. (Foto: Polizei)

Die Ermittler erhoffen sich Hinweise zum Aufenthaltsort und zur Identität der unbekannten Person.Hinweise nimmt das Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld in Köthen unter 03496/42 60 oder per E-Mail an [email protected] entgegen.