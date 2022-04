Händler und Gastronomen in Köthen begrüßen Ende der Maskenpflicht, andere halten noch daran fest

Kunden wie Marlit Geßner können selbst entscheiden, ob sie in der Müller-Drogerie in Köthen eine Maske tragen oder nicht.

Köthen/MZ - Die Maskenpflicht ist weitestgehend gefallen. In Krankenhäusern sowie Alten- und Pflegeheimen, in Bussen und Bahnen ist das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes weiterhin verpflichtend. In vielen anderen Bereichen jedoch gelten ab sofort nur noch Empfehlungen. Wie wird die neue Corona-Lockerung in der Praxis gehandhabt?