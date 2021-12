„Haft, wieder Haft. Wo soll das enden?“: Angeklagter aus Köthen lebt für seine Drogen

Köthen/MZ - Es war die letzte Verhandlung für dieses Jahr am Amtsgericht in Köthen.

Tim K. (Name des Angeklagten geändert) musste sich vor dem Schöffengericht wegen Besitz und unerlaubten Handeltreibens von Betäubungsmitteln verantworten. Für Richterin Susanne Vogelsang war er kein Unbekannter. Er ist bereits vorbestraft. „Sie gehen in Haft. Kommen raus. Machen weiter, gehen wieder in Haft. Wo soll das enden?“, wollte die Richterin wissen.

Um seinen Crystal Meth Konsum zu finanzieren, vertickte er selbst Drogen

Nachdem er 2018 aus der Haft entlassen wurde, geriet er kurze Zeit später wieder auf die schiefe Bahn. Um seinen Crystal Meth Konsum zu finanzieren, vertickte er selbst Drogen.

Tim K. hat keinen festen Wohnsitz, lebt zeitweise bei seiner Mutter, nutzte die Wohnung laut Zeugenaussage offenbar auch als Drogenumschlagplatz. Eine Ausbildung hat er nicht, gearbeitet hat er auch noch nie. Sein Kind lebt nicht bei ihm. „Ich hatte noch niemanden hier, der wirklich gar nichts gemacht hat. Was ist schiefgelaufen?“, hakte Vogelsang nach. Nachdem sich seine Eltern getrennt und seine Freundin samt Kind ihn verlassen haben, wollte er seinen Schmerz mit Drogen betäuben.

Seit 2014 ist er regelmäßig strafauffällig gewesen. „Sie haben nichts gelernt, außer Drogen zu verkaufen. Welche Garantie gibt es?“, erkundigte sich die Richterin. Ein Bewährungsstrafe stand im Raum. „Dafür braucht es aber eine positive Sozialprognose. Und die hält sich in Grenzen“, hieß es von der Staatsanwaltschaft Dessau-Roßlau. Fern der Realität schlug der Angeklagte, der gerade mal einen Hauptschulabschluss besaß, vor ein Fernstudium zu absolvieren. Staatsanwaltschaft, Richterin und die Schöffen mahnten ihn, sich nicht zu überschätzen.

„Ohne fremde Hilfe schaffen sie das nicht“

Am Ende blieben Worte. Worte auf denen nun Taten folgen müssen. Er versicherte, sein Leben zu ändern. Um Arbeit und einen fest Wohnsitz wolle er sich bemühen. „Ohne fremde Hilfe schaffen sie das nicht“, sagte der Staatsanwalt. Das abschließende Urteil: Zwei Jahre auf Bewährung sowie 300 Sozialstunden im Tierpark Köthen. Dem Angeklagten wird zudem ein stationärer Drogenentzug empfohlen.