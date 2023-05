Straßenbau in der Stadt Südliches Anhalt Grünes Licht für Straße durch Glauzig: Stadtrat stimmt für Vereinbarung mit dem Landkreis Anhalt-Bitterfeld

In den vergangenen Wochen war unklar, ob der Stadtrat Südliches Anhalt am Ende für die Vereinbarung zum Umbau der Ortsdurchfahrt Glauzig stimmt. Es gebe noch Klärungsbedarf mit dem Landkreis, hieß es. Was nun in der Vereinbarung steht.