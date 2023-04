Die Aufsichtsbehörde in Halle hält „flankierende kommunalaufsichtliche Maßnahmen erforderlich, um einer weiteren Verschlechterung der Haushaltslage schnellstmöglichzu begegnen“.

Die Landkreisverwaltung in Köthen.

Halle/Köthen/MZ - Das Landesverwaltungsamt (LVwA) in Halle hat den Haushalt des Landkreises Anhalt-Bitterfeld für 2023 im Wesentlichen akzeptiert. Es wurden aber Auflagen erteilt. Die Genehmigung des Haushalts umfasst Kreditaufnahmen in Höhe von rund 6,6 Millionen Euro sowie Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen in Höhe von rund sieben Millionen Euro.