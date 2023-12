Eine Mutter beklagt die Verkehrssituation für Fußgänger nahe der Kastanienschule in Köthen. Die Kritik ist eindeutig.

Grüner Pfeil als Risiko? Eltern beklagen gefährliche Situationen nahe der Kastanienschule in Köthen

Köthen/MZ. - Der Winter ist für Kinder auf dem Weg zur Schule mitunter eine gefährliche Zeit. Weil es morgens noch nicht richtig hell ist und sie für Autofahrer schlechter zu sehen sind. Völlig unabhängig von der Jahreszeit ist die Gefahr, auf die eine Köthener Mutter aufmerksam machen will. Ihr Name ist der Redaktion bekannt, soll an dieser Stelle aber keine Rolle spielen. Viele Eltern beklagten dieses Problem, berichtet sie. Doch von vorn.