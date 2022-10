„Grüne Lunge“ von Köthen wird an mehreren Stellen in die Mangel genommen

Köthen/MZ - Sowohl die Trockenheit der letzten Jahre als auch die Sturmereignisse haben innerhalb des Bereiches der Fasanerie zu einem Baumsterben sowie zum Abknicken und Fallen der Bäume in erheblichem Umfang geführt. Mit dem derzeit herrschenden Zustand stellt die Fasanerie, die auch als „grüne Lunge der Stadt“ dienen soll, kaum einen nachweisbaren gesundheitlichen Nutzen für die Bevölkerung dar, schreiben die Verantwortlichen der Stadt Köthen in einer Pressemitteilung. Das Städteklima profitiert, ohne die nun anstehenden Aufforstungsarbeiten, nicht in ausreichendem Maße von der Fasanerie als natürliche Grünfläche.Gleichzeitig steht sie als geschützter Landschaftsbestandteil unter Naturschutz und es bestehen somit Forderungen auf den Erhalt des angesammelten Totholzes, welches als Lebensraum für geschützte Tierarten dient.

