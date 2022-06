Großes Kinderfest im Friedenspark Köthen - Kalte Überraschung für die ersten 100 Besucher

Los geht es am Sonnabend um 11 Uhr.

Im Friedenspark in Köthen ist ein Kinderfest geplant.

Köthen/MZ - Im Friedenspark in Köthen findet am Samstag, 11. Juni, von 11 bis 17 Uhr wieder das alljährliche städtische Kinderfest statt. Organisiert wird das Fest, wie jedes Jahr, durch das Jugendzentrum „Popcorn“ in Zusammenarbeit mit den Streetworkern der Stadt und mit einer Förderung der Partnerschaft für Demokratie.

In diesem Jahr steht das Fest unter dem Motto „Miteinander Füreinander“. Neben einem bunten Unterhaltungsprogramm für große und kleine Besucher, vielen Vereinen und namhaften Köthener Institutionen, dürfen auch Erfrischungen und Leckereien nicht fehlen. Als besondere Überraschung bekommen die ersten 100 kleinen Besucher eine Kugel Eis gratis.