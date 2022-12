Großer Rückhalt für den Amtsinhaber: Nach CDU bekennt sich auch FDP zu Hauschild

Bernd Hauschild hat offensichtlich ein gutes Standing bei den Parteien in Köthen. Sowohl Christdemokraten als auch Liberale wollen ihn im Wahlkampf 2023 unterstützen.

Köthen/MZ/KEB - Der FDP-Ortsverband Köthen unterstützt Bernd Hauschild (parteilos) bei seiner erneuten Kandidatur zum Oberbürgermeister der Stadt am 19. März 2023. Dies teilte der Ortsverband in einer Presseinformation am Donnerstag mit. Die FDP ist damit nach der CDU die zweite Partei, die keinen eigenen Kandidaten benennen und dem aktuellen Amtsinhaber den Rücken stärken wird.