Am alten Flugplatz in Köthen - In Agrarbetrieb läuft gefährliche Schwefelsäure aus

Im Köthener Landwirtschaftsbetrieb Wimex ist am Mittwochabend hochkonzentrierte Schwefelsäure ausgelaufen. Alle Köthener Wehren sowie Einsatzkräfte aus Jeßnitz und Weißandt-Gölzau waren vor Ort. Auch der ABC-Zug aus Wolfen wurde angefordert.

In Spezialkleidung wurde der Einsatzort erkundet.

Köthen/MZ - Zu einem ABC-Einsatz wegen ausgetretener 78-prozentiger Schwefelsäure wurden die Köthener Feuerwehren am Mittwochabend in den Köthener Landwirtschaftsbetrieb Wimex am alten Flugplatz gerufen.

Als Unterstützung forderten sie Einsatzkräfte aus Jeßnitz und Weißandt-Gölzau nach. Auch die spezielle Einsatzgruppe für die Abwehr chemischer Stoffe aus Wolfen rückte an. In der Spitze waren 91 Kameraden vor Ort. Ihre Anzahl wurde später auf 70 reduziert.

Ausgetretene Schwefelsäure bei Wimex löste einen Großeinsatz der Feuerwehr aus. Foto: Tom Musche

Die Alarmierung erfolgte kurz nach 17 Uhr. Der Einsatz dauerte bis weit in die Nacht. Nach ersten Angaben aus der Einsatzleitung bestand keine Gefahr für Personen. Woher die Schwefelsäure stammt, wird derzeit untersucht.