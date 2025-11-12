Unbekannte zünden Verpackungsmaterial im Eingangsbereich der Musikschule an. In der ersten Etage proben Musiker, die sich noch retten können.

Kleine Ursache, fast verheerende Wirkung: Diese abgelöschte Verpackung war der Grund für den Feuerwehreinsatz.

Köthen/MZ - Mit einem kompletten Löschzug ist die Feuerwehr am Dienstagabend zu einem Einsatz in der Musikschule Köthen ausgerückt. Um 20.15 Uhr hatte dort die Brandmeldeanlage ausgelöst. Die Ursache war eine brennende Kartonage-Verpackung im Flur der Musikschule, die offensichtlich von bislang Unbekannten in Brand gesetzt worden war.