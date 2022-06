Große Spendenbereitschaft nach Brand in Susigke: Über 1.500 Euro für den Reiterhof

Reiterhof in Susigke

Aken/MZ/JVO - Der Reiterhof in Susigke konnte sich am Sonntag über eine Spende in Höhe von 1.550 Euro freuen. Nach dem verheerenden Brand von über 300 Heuballen war die gesamte Futterration der Tiere über Nacht zerstört worden.

Schnell folgten zahlreiche Spendenaufrufe im Internet, um Katrin Forche und ihrer Familie zu helfen. In der Facebookgruppe „Aken unter sich“ haben sich insgesamt 85 Spender gefunden. Gruppenadministrator Steven Gottschalk (links auf dem Bild) überreichte die Spendensumme an Katrin Forche, die diese dankbar entgegennahm.