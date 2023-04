MDR „Frühlingserwachen“ in Aken Große Aktion ist vorbereitet - Aken soll Übungsplatz für die Feuer- und Wasserwehr bekommen

Für die MDR- Sendereihe „Frühlingserwachten“ tritt Aken am Sonnabend in einen Wettstreit mit Rodewisch (Sachsen) und Ohrdruf (Thüringen). Was geplant ist. Wofür Helfer dringend gebraucht werden.