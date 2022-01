Großalarm an Tankstelle in Köthen - Einbrecher lösen die Sicherungsanlage aus

Köthen/MZ - Eine Einbruchssicherheitsanlage einer Tankstelle in der Dessauer Straße in Köthen hat am Montagnachmittag einen Einsatz ausgelöst. Alle Feuerwehren der umliegenden Ortschaften waren gegen 16.45 Uhr zunächst wegen Rauchentwicklung alarmiert worden. Vor Ort entpuppte sich der Einsatz jedoch als Fehlalarm. Laut Einsatzleiter Yves Kluge habe die Einbruchssicherheitsanlage fälschlicherweise alarmgeschlagen und dabei einen Nebel versprüht. Dieser soll es Tätern im Ernstfall schwerer machen, zu entkommen. Insgesamt waren rund 40 Kameraden im Einsatz.