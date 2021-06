Gröbziger Parkfest muss auch in diesem Jahr abgesagt werden

Gröbzig - Eigentlich wäre an diesem Wochenende mächtig was los gewesen in Gröbzig - vom 4. bis 6. Juni hätte das 57. Parkfest stattfinden sollen. Doch aufgrund der Corona-Pandemie muss das Fest bereits zum zweiten Mal in Folge abgesagt werden. „Es fehlt einfach was“, bedauert Birgit Meyer, Vorsitzende des Gröbziger Parkfestvereins, kurz und knapp.

Über 3.000 Leute sind Jahr für Jahr zum Parkfest gekommen. „Rund um die Uhr war hier Programm“, weiß Meyer. Los ging es zunächst am Freitag mit dem traditionellen Bierfassanstich. Am Abend wurde dann bei Musik ausgelassen getanzt. Der Samstag war als eine Art Familientag angelegt. Auf dem Rummel konnten sich die Kinder ordentlich austoben. Zusätzlich stellten sich mehrere Vereine vor - die Feuerwehr bot Fahrten an, der Angelverein gab Angelnachhilfe.

Vor zwei Jahren wurde das Parkfest zum letzten Mal begangen

Am Abend folgten dann Showeinlagen von ortsansässigen Tanzgruppen. „Immer um 23 Uhr gab es dann noch das große Höhenfeuerwerk“, blickt die Vereinsvorsitzende zurück.

Birgit Meyer schwelgt sichtlich in Erinnerungen. Vor zwei Jahren wurde das Parkfest zum letzten Mal begangen. Es war das 55. Parkfest. „Wir haben bis zuletzt gedacht, es kann noch irgendwie stattfinden. Es ist aber alles zu ungewiss“, erklärt sie.

Die Vorbereitungen für das nächste Fest starten bereits im Herbst

Die Vorbereitungen für das nächste Fest starten bereits im Herbst. 18 ehrenamtliche Mitglieder kümmern sich um den reibungslosen Ablauf. Finanziert wird die Veranstaltung durch die Eintrittsgelder, durch Unterstützung von Firmen sowie mittels Zuschüssen von der Stadt.

Einen kleinen Hoffnungsschimmer gibt es für dieses Jahr zumindest noch. „Vielleicht veranstalten wir noch etwas Kleines. Wir sind noch am überlegen“, sagt Birgit Meyer. (mz)