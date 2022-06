Greifvogel fliegt zu tief und kollidiert bei Weißandt-Gölzau mit Pkw und stirbt

Weißandt-Gölzau/MZ - Zu einem Wildunfall der besonderen Art musste die Polizei am Dienstag kurz vor 18 Uhr nahe Weißandt-Gölzau ausrücken. Wie es im Polizeibericht heißt, war ein 45-jähriger VW-Fahrer auf der K 2073 zwischen Weißandt-Gölzau und Station Weißandt-Gölzau unterwegs, als er plötzlich mit einem tiefliegenden Greifvogel kollidierte.

Durch den Zusammenstoß wurde am Fahrzeug ein Sachschaden von rund 500 Euro verursacht, so schätzt die Polizei. Das Tier verendete leider am Unfallort.