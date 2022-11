Geschmackloser Halloween-Scherz im Tierpark Köthen - Polizei lässt Grabsteine überschreiben

Köthen/MZ - „An Halloween, weißt du Bescheid, toben die Geister weit und breit.“ So kündigte der Tierpark Köthen das Halloweenfest am Montag ab 14 Uhr an. Den Besuchern werde „neben einem schaurig-schön dekorierten Tierpark“ ein Programm mit Musik, Kürbisschnitzen, Basteln, Kinderschminken und „Fledermaus-Rallye“ geboten. Zum Schluss gab es Lampionumzüge, bevor das Fest an einer Feuerschale ausklang.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1 € Sparabo MZ+ MZ+6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen.