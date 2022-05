Glücksfall für Köthen: Hochschule erhält 26 Millionen Euro für Neubau eines Forschungszentrums

Köthen/MZ - Die Hochschule Anhalt bekommt 26,1 Millionen Euro Fördermittel für den Bau eines Forschungszentrums im Bereich der Lebensmittelherstellung. Erst als zweite wissenschaftliche Einrichtung in Sachsen-Anhalt nach der Martin-Luther-Universität im Jahr 2010 kommt die Hochschule mit ihrem Standort Köthen in den Genuss einer solch hohen Förderung aus dem seit 2007 laufenden Programm „Forschungsbauten an Hochschulen“. Sie ist überhaupt erst die vierte Hochschule für angewandte Wissenschaften deutschlandweit, die mit einer solchen Aufgabe betraut wird. „Das allein zeigt, welch ein seltenes Glück es ist, in den Genuss eines solchen Forschungsprojektes zu kommen“, erklärte Sachsen-Anhalts Wissenschaftsminister Armin Willingmann (SPD) am Montag bei der Präsentation in Köthen.