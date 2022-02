Glätte und zu hohe Geschwindigkeit - Zwei Autos kommen bei Baasdorf von der Straße ab

Der Unfall ereignete sich am Samstagmorgen. Die beteiligten Fahrzeuge sind Totalschaden. Ein Mann wurde schwer verletzt.

Baasdorf/MZ - Bei Glätte ist Vorsicht geboten. Diese Lehre bleibt wohl auch nach den zwei schweren Verkehrsunfällen am Samstagmorgen zwischen 7.30 Uhr und 7.38 Uhr auf der Kreisstraße 2074 bei Baasdorf.

Nach ersten Erkenntnissen hatte dort ein 29-jähriger Fahrzeugführer eines Pkw nach einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Beim Versuch, die Kontrolle über sein Fahrzeug zurückzugewinnen, kam dieses zunächst nach rechts und anschließend nach links von der Fahrbahn ab. Hierbei kollidierte der Pkw mit einem Baum. Bei dem Aufprall zog sich der Fahrzeugführer schwere Verletzungen zu, die in einem nahe gelegenen Krankenhaus versorgt werden mussten. Beim Fahrzeug entstand Totalschaden.

Laut Polizei ereignete sich keine zehn Minutenspäter ein weiterer Unfall, der aber nicht im direkten Zusammenhang mit dem ersten stand.

Nach ersten Erkenntnissen verlor dieses Mal eine 41-jährige Fahrzeugführerin eines Pkw an der gleichen Stelle die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Der Pkw kam hier nach rechts von der Fahrbahn ab, streifte einen Baum und überschlug sich dann mehrfach, bevor das Fahrzeug auf dem Acker neben der Fahrbahn zum Stehen kam. Die Fahrerin zog sich hierbei leichte Verletzungen zu, welche ebenfalls in einem nahe gelegenen Krankenhaus versorgt werden mussten. Am Fahrzeug entstand auch hier Totalschaden.

Die K 2074 musste zur Unfallaufnahme und zur Bergung der Fahrzeuge durch die Feuerwehr kurzzeitig für den Verkehr gesperrt werden. Nicht angepasste Geschwindigkeit bei witterungsbedingter Glätte war laut Polizei die Unfallursache.