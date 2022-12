Glätte und Eisregen in Köthen

Einsetzender Regen sorgt im Altkreis Köthen für glatte Straßen und Fußwege. Die Sekundarschule „Völkerfreundschaft“ in Köthen geht auf Nummer sicher.

Blitzeisen hier zu sehen in der Eduardstraße in Köthen

Köthen/MZ - Wie Pinguine bewegten sich heute die Menschen am Vormittag in der Köthener Innenstadt. Der Regen hat die Straßen und Fußwege in Eisflächen verwandelt. Der Wetterdienst hat eine Wetterwarnung herausgegeben.