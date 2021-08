Gewerbetreibende bekommen wieder tagesaktuelle Kfz-Zulassung in Anhalt-Bitterfeld

Köthen/MZ - Die Situation bei der Kfz-Zulassung hat sich nach Angaben aus der Kreisverwaltung entspannt. Der Andrang privater Kunden sei abgeflaut. Vorgänge der Gewerbetreibenden würden tagaktuell bearbeitet, heißt es in einer Mitteilung. Deshalb werden die Öffnungszeiten der Zulassungsbehörde etwas reduziert. In dieser Woche betrifft dies den Freitag, an dem von 8 bis 14 Uhr geöffnet ist.

Ab 6. September gelten folgende Öffnungszeiten:

Montag von 8 bis 16 Uhr

Dienstag von 8 bis 18 Uhr

Mittwoch von 8 bis 14 Uhr

Donnerstag von 8 bis 18 Uhr

Freitag von 8 bis 14 Uhr

Die Kfz-Zulassung ist nur in der Kreisverwaltung in Köthen möglich. Termine vergeben die Bürgerämter. Das in Köthen ist erreichbar unter 03496/700429, -430.