Die Firma Getränkeland Köthen schließt jetzt auch ihren Markt in Bernburg. Wie es mit dem Betriebsgelände in Trebbichau weitergeht, ist noch ungewiss.

Das Aus für den Getränkemarkt am Zepziger Weg in Bernburg ist besiegelt.

Trebbichau/Bernburg/MZ. - Die Regale sind leergefegt, die Tür ist seit Freitag verschlossen – und das aus gutem Grund. Denn der Getränkehandel in der einstigen Südost-Kaufhalle am Zepziger Weg in Bernburg ist dicht gemacht worden. Das bestätigt die Getränkeland Köthen GmbH, zu der der Markt mehr als 20 Jahre gehörte. Bereits seit dem Jahreswechsel hat die Firma Getränkeland Köthen GmbH mit Sitz in Trebbichau bei Aken den Geschäftsbetrieb eingestellt, nun trifft es auch den Bernburger Getränkehandel.