Gesucht wird 14-Jähriger aus Großbadegast - Aufenthaltsort könnte Edderitz sein

Großbadegast/MZ - Vermisst wird der 14-jährige Max S. aus Großbadegast in der Stadt Südliches Anhalt. Die Polizei leitete eine Öffentlichkeitsfahndung ein. „Er hat in der Nacht von Freitag zu Samstag die elterliche Wohnung verlassen“, informiert die Polizeiinspektion Dessau-Roßlau.

Der 14-Jährige ist 1,65 bis 1,70 Meter groß. Er hat kurze blonde Haare. Foto: Polizei

Max ist 1,65 bis 1,70 Meter groß und schlank. Er hat kurze blonde Haare und trägt vermutlich eine dunkle Jogginghose, einen blauen Pullover und schwarze Schuhe. „Der Vermisste könnte sich möglicherweise im Bereich Edderitz aufhalten“, wird weiter mitgeteilt. Trotz polizeilicher Maßnahmen konnte der Jugendliche bislang nicht gefunden werden.

Wer Hinweise dazu geben kann, wo sich Max aufhält, wird gebeten, sich telefonisch unter 03496/426 an das Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld in Köthen zu wenden. Kontakt kann auch zu jeder anderen Polizeidienststelle aufgenommen werden oder per E-Mail unter [email protected].