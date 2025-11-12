Laub, Unrat und Tierkadaver treiben im Wasser. Was die Stadtverwaltung auf MZ-Nachfrage zu dem Problem sagt.

Gestank und weißer Schaum: Situation am Bärteich in Köthen wirft viele besorgte Fragen auf

So sah der Bärteich in Köthen am Freitagnachmittag aus.

Köthen/MZ/WSL/DHO. - Faulig und unangenehm, so die Beobachtung einiger Köthener Passanten, hat es in den vergangenen Tagen in der Nähe des Bärteichs gerochen. Dazu war Schaum auf der Wasseroberfläche zu sehen. Was hat es damit auf sich? Und vor allem: Was tut die Stadt, um den Zustand zu verbessern? Das wollte die Köthener MZ wissen und fragte im Rathaus nach.