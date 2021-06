Geschlossene Bäder, ausgefallener Unterricht - viele Kinder hängen im Schwimmkurs hinterher

In der zweiten und dritten Klasse geht es einmal pro Woche in die Badeanstalt, um Schwimmen zu lernen.

Köthen - Der Sommer ist da und viele Familien zieht es in Schwimm- und Freibäder. Schnell rein ins Wasser. Doch das kann schnell zur Gefahr werden, wenn die Kinder noch nicht schwimmen können. „Viele Eltern verlassen sich auf die Schulen, was das Schwimmen angeht. Das ist ein großes Problem“, erklärt Mandy Kassur von der Köthener Badewelt. Die Kinder selbst können ihre Fähigkeiten meist noch gar nicht richtig einschätzen.

Normalerweise finden in der Köthener Badewelt einmal die Woche Schwimmkurse für die Zweit- bzw. Drittklässler statt. Doch wegen Corona war die Badeanstalt lange Zeit geschlossen. Der Unterricht fiel aus. „Bei vielen Schülern werden wir bei null anfangen müssen“, befürchtete Romy Peterka noch Mitte April. Die Lehrerin der Grundschule „Johann Friedrich Naumann“ koordiniert den Schwimmunterricht im Altkreis Köthen. Ihr Befürchtungen wurden zum Glück nicht Realität - zumindest nicht ganz. „Ich war positiv überrascht. Es gab keine großen Rückstände“, so die Lehrerin.

Zu wenig Zeit zum Üben

Doch das ist nur ein kleiner Lichtblick. Denn die lange Pause macht sich durchaus bemerkbar. „Die Mehrzahl wird das Seepferdchen nicht schaffen“, erklärt Peterka. Dabei dient das Seepferdchen eher als Vorbereitung auf das Schwimmen. Vom sicheren Schwimmverhalten sei hier noch keine Rede, weiß auch Peterka. Wer etwa vier Bahnen ohne Probleme absolviert, der wird als sicherer Schwimmer bezeichnet. Für das Seepferdchen muss gerade einmal eine Bahn geschwommen werden.

Drei Unterrichtseinheiten stehen noch an. Dann ist der Schwimmunterricht für dieses Schuljahr bereits zu Ende. „Die Zeit war einfach zu kurz“, erklärt sie. Die Schwimmkurse füllen normalerweise ein ganzes Schuljahr. Durch Corona musste der Unterricht sozusagen im Schnelldurchlauf - in einem halben Jahr - absolviert werden. Ein weiteres Problem: Nicht alle der insgesamt elf Schulen dürfen einmal pro Woche zum Schwimmkurs. „Einige Schulen können nur aller zwei Wochen hin, da die Klassen wegen Corona nicht gemischt werden dürfen“, berichtet die Koordinatorin. Am Ende des Schuljahres wird es also immer noch viele Nichtschwimmer geben. Einen Nachholtermin für den verpassten Unterricht gibt es nicht. Die nächsten Schüler stehen bereits in den Startlöchern.

Schulschwimm-AG geplant

Doch damit ist das Problem nicht vom Tisch. Viele Eltern geben indes ihren Kindern selbst Schwimmnachhilfe. Doch nicht alle tun das. Es herrscht Nachholbedarf, das wissen auch die Schulen. Deshalb plant man derweil an einer Schulschwimm-AG. Diese richtet sich explizit an alle Kinder, die das Schwimmen aufgrund der Pandemie nicht richtig erlernt haben. Einfach, „um es doch noch zu erlernen“, sagt Peterka. Wie auch beim normalen Schwimmunterricht will man hier einmal die Woche in die Badewelt gehen - mit weniger Druck und mehr Zeit.

Das Vorhaben soll vom Land Sachsen-Anhalt finanziert werden. Mit den Geldern wolle man dann etwa auch externe Schwimmlehrer finanzieren. Aber auch die anfallenden Kosten für die Schwimmhalle sollen damit abgedeckt werden. Das Angebot soll es prinzipiell an allen Schulen geben. Ob es bereits im kommenden Jahr starten wird, ist zunächst noch unklar. Die Planungen dafür laufen aber bereits an. (mz)