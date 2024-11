Besondere Aktion in Köthen Geschenketisch ist wieder reich gedeckt: Frauenunion Anhalt-Bitterfeld lädt in die Martinskirche

Für Menschen, die wenig besitzen, organisiert die Frauenunion Anhalt-Bitterfeld jedes Jahr einen Basar - jetzt zum 26. Mal. Was Besucher am Donnerstag in der Martinskirche erwartet.