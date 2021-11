Gesamtkosten von rund 140.000 Euro - Baubeginn für neue Kneipp-Anlage in Aken

Aken/MZ - Am neuen Rastplatz am „Russendamm“ in Aken sind Baufahrzeuge angerückt. Hier entsteht ein Wasser- und Gesundheitspark. „Wir wollen neue Räume für Bewegung schaffen“, sagt Bürgermeister Jan-Hendrik Bahn. Die geplante Kneipp-Anlage ist die erste ihrer Art am Elberadweg. Mit diesem Alleinstellungsmerkmal sollen Touristen zum Verweilen eingeladen werden.

Der Wasser- und Gesundheitspark soll außerdem dazu beitragen, Aken als Wohnort noch attraktiver zu machen. Die Anlage soll aus zwei Bereichen bestehen: dem Kneipp-Wasserpark mit Wassertretbecken sowie dem Bewegungspark mit Barfußpfad und Kräuterwanderweg. Noch in diesem Jahr sollen die Arbeiten abgeschlossen werden.

Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 140.300 Euro, wovon rund 104.500 Euro gefördert werden. Im September 2018 wurde die Maßnahme vom Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Anhalt bewilligt. Im November 2020 wurde in Aken ein Kneipp-Verein gegründet.Foto: Nicklisch, Text: Greiner