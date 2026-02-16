Welche Folgen das für das Vereinsmitglied hat und welche Entscheidung am Amtsgericht Köthen in wenigen Tagen verkündet wird.

Gerichtsurteil in Köthen - Ausschluss des früheren Leiters der Abteilung Tischtennis im KSV ist unwirksam

Hinweisschild am Gelände des Köthener Sportverereins KSV 09 am Ratswall in Köthen

Köthen/MZ. - Ein Zivilrechtsstreit zwischen einem Mitglied des Köthener Sport Vereins (KSV) 2009 und dem Präsidium ist zugunsten des Mitglieds entschieden worden. Bei dem ausgeschlossenen Mitglied handelt es sich um Günter Senze, früherer Leiter der KSV-Abteilung Tischtennis.