Geplanter Umbau des Feuerwehr-Gerätehauses Riesdorf sorgt für Unmut

Südliches Anhalt - „Wir müssen uns nicht nur für Riesdorf schämen“, sagte Bürgermeister Thomas Schneider noch im März in einem Ausschuss. Es ging um den Umbau des Gerätehauses der Feuerwehr in Riesdorf. Bei einem Besuch vor Ort schilderte Ortsbürgermeisterin Anke Schadewald damals den desaströsen Zustand. Die Kameraden der Feuerwehr müssten etwa bei einem Einsatz zunächst das Fahrzeug rausfahren, um sich dann bei offener Tür überhaupt umziehen zu können.

Die Situation in Riesdorf sorgte für viel Aufmerksamkeit - aber auch für Unmut bei anderen Ortsfeuerwehren. Im Ordnungs-, Feuerwehr- und Umweltausschuss Südliches Anhalt am vergangen Donnerstag machte ein Kamerad von der Feuerwehr in Piethen seinem Ärger Luft.

Die Kameraden in Piethen haben selbst angepackt und ihre Toiletten auf eigene Faust saniert

„Die öffentliche Beschwerde über die Zustände der Feuerwehr in Riesdorf enttäuscht mich sehr“, erklärt er. „Auch in Piethen herrschen ähnliche Zustände“, fuhr er fort. Nur würde man sich da nicht beschweren. Im Gegenteil: Die Kameraden in Piethen hätten etwa selbst angepackt und ihre Toiletten auf eigene Faust saniert. Zustimmung per Kopfnicken gab es vom Stadtwehrleiter Michael Wichmann.

Der Umbau des Gerätehauses in Riesdorf soll neu geplant werden. Dafür sind 5.000 Euro vorgesehen. „Wenn das alles so durchgeht, dann werde ich alle Feuerwehren zusammentrommeln und auch die Medien darauf aufmerksam machen“, so der Kamerad aus Piethen.

„Wir wiegen hier nicht die Probleme untereinander auf“

Seit 2019 habe man angefangen, sich die alten Feuerwehren im einzelnen anzuschauen. „Die Defizite sind uns bekannt“, erklärt der Ausschussvorsitzende Matthias Schütz (Linke). Den Anfang machte damals Edderitz. Hier habe man nur die Farbe des Gerätetores erneuern müssen. Nun steht Riesdorf auf der Agenda. „Die Feuerwehr hat es früh genug angesprochen“, sagt Schütz weiter. Dafür sei auch der Ausschuss da, um Probleme darzulegen. Piethen habe bislang nicht zur Debatte gestanden.

Trotzdem sei man aber bemüht, eine Lösung für alle Parteien zu finden. „Wir wiegen hier nicht die Probleme untereinander auf“, sagt Schütz. Als Ortsbürgermeister von Libehna wünsche sich Schütz auch mehr Mittel für die dortige Feuerwehr. „Man muss aber mal die Füße auf dem Boden lassen und schauen, wo brennt es aktuell“, betont Schütz. (mz)