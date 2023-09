Das Verbot von Sonderzeichen beim sogenannten Gendern tangiert die Lehrkräfte an den Schulen im Altkreis Köthen kaum bis gar nicht. Warum das so ist.

Gender-Verbot wird in Köthen nur wahrgenommen: Lehrkräfte mit anderen Probleme

Gendern in Köthen

Wie macht man’s richtig? Gendern zählt an Schulen im Altkreis offenbar zu den weniger diskussionswürdigen Themen.

Köthen/MZ - Das Telefonat mit Uwe Herrmann ist nach nicht mal einer Minute beendet gewesen. Weil der Leiter der Sekundarschule „Völkerfreundschaft“ in Köthen kurz und bündig erklärte: „Das ist überhaupt kein Thema für uns.“ Und es sei auch nicht wichtig. „Wir sagen schon immer Schülerinnen und Schüler.“ Der Punkt am Ende des Satzes hörte sich wie ein Ausrufezeichen an.