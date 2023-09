Der Gemeinderat des Osternienburger Landes stimmt mehrheitlich für den Aufstellungsbeschluss zum Bebauungsplan. Was die Firma Eurowind Energy GmbH zum jetzigen Zeitpunkt schon zusichern kann.

Rosefeld/Osternienburg/MZ - Was haben die Bürgerinnen und Bürger davon? Diese Frage bestimmte im Gemeinderat des Osternienburger Landes die Diskussion zum geplanten Photovoltaik-Projekt bei Rosefeld. Das Gremium stimmte dem Vorhaben bei einer Gegenstimme und einer Enthaltung am Mittwoch mehrheitlich zu. Ein deutliches Ergebnis, was angesichts der Debatte im Vorfeld nicht zu erwarten war.