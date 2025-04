Geldstrafen für Hakenkreuze an der Wand vom Schloss in Köthen

Köthen/MZ. - Wer den Innenhof vom Schloss Köthen in Richtung Theaterstraße verlässt, muss einen Durchgang passieren, in dem man zur Prähistorischen Sammlung gelangt. Neben dem Eingang gibt es Schmierereien in schwarzer Farbe. Zwei sehen aus wie Fensterkreuze, an die Wände wurden Buchstaben und Zahlen gesprüht, darunter „187“, ein Code für die Verachtung des Staats, der sich auf den Mord-Paragrafen im Strafgesetzbuch von Kalifornien bezieht.

Die Schmierereien waren Dienstag Anlass eines Prozesses gegen drei Männer, die wegen Sachbeschädigung und Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen angeklagt wurden. Denn die „Fensterkreuze“ waren Hakenkreuze, Symbole der Nazis.

Die Staatsanwältin wirft den Männern vor, Wände, Treppen und Pflaster durch Farbe „erheblich, nicht nur kurzfristig“ verändert zu haben, ein Merkmal der Sachbeschädigung. Der Kulturstiftung als Eigentümerin sei dadurch 1.000 Euro Schaden entstanden.

Das Verfahren gegen einen Angeklagten wird nach kurzer Zeit auf Antrag der Staatsanwaltschaft vorläufig eingestellt. Der Anlass: Gegen den heute 20-Jährigen – zur Tatzeit im Juni 2023 war er 18 Jahre alt – wird seit Mitte Februar am Landgericht Dessau-Roßlau wegen versuchten Mordes verhandelt. Er soll am 17. August 2024 am Rande des Stadtfests in Aken einem Mann mit einem Messer zweimal in den Bauch und zweimal in den linken Oberarm gestochen haben (die MZ berichtete).

Dessen ungeachtet räumt der 20-Jährige die Sachbeschädigungen vor Gericht ein. „Wir waren einfach angetrunken, es war Scheiße, was wir gemacht haben“, sagt der Mann. „Ein rechtsradikales Weltbild hat er nicht“, ergänzt sein Verteidiger Volker Gößling.

Auch der zweite Angeklagte räumt die Taten ein und beteuert, dass es ihm leid tue. „Ich habe auch die Kulturstiftung angeschrieben, dass ich bereit bin, den Schaden zu regulieren“, erklärt er und berichtet, dass er 2023 drogensüchtig gewesen sei. Wenig später habe er eine Langzeittherapie gegen seine Sucht begonnen. „Ich bin in der Abstinenz sehr stabil“, betont er und berichtet, dass er in Vollzeit arbeite und hoffe, unbefristet beschäftigt zu werden.

Der dritte Mann, nicht wegen der Hakenkreuze, sondern „nur“ wegen Sachbeschädigung angeklagt, habe nichts an Wände gesprüht, sagt sein Anwalt Siegfried Kneist. Der Mann ist heute 23, hat keine Ausbildung und ist arbeitslos. Zur Tatzeit war er 21 Jahre alt.

Die Staatsanwältin fordert sechs Monate zur Bewährung und 700 Euro Strafe für den älteren Angeklagten, beim Jüngeren, der zehn Vorstrafen hat, plädiert sie auf 1.500 Euro Geldstrafe. Beide Verteidiger sehen das ähnlich, sie fordern Geldstrafen „im Ermessen des Gerichts“.

Richterin Sabine Alvermann verurteilt den Älteren nicht zu Haft, sondern zu 4.500 Euro, den Jüngeren zu 1.200 Euro Strafe und beide Männer zur Zahlung der Verfahrenskosten. Sie wertet es als positiv, dass sich der Ältere um die Regulierung des Schadens bemüht und eine Therapie begonnen habe. „Auch wenn der Durchgang nicht schön aussieht, bleibt es eine Sachbeschädigung.“ Beide Verteidiger verzichten auf Rechtsmittel, das Urteil ist damit rechtskräftig.

Dass die Hakenkreuze erst im Prozess publik wurden, liege daran, dass die Polizei solchen Taten „keine Plattform geben“ wolle, sagte eine Sprecherin der Polizeiinspektion. Ein Zeugen-Aufruf war nicht nötig: Die Betrunkenen waren von einer Überwachungskamera gefilmt worden, die im Februar 2023 installiert worden war. Die Hakenkreuze seien dann „mit Genehmigung der Polizei“ verfremdet worden, teilte die Köthen Kultur und Marketing (KKM) mit.