Gelassene Rückkehr von Köthener Gastronomen, Bad-Betreibern und Unternehmern in die Normalität

Köthen - Die Landesregierung hat es gemacht wie immer in Corona-Zeiten. Sie hat die Einschränkungen gelockert - von heute auf morgen, schmerzlos, mit Stichworten, aber ohne auf das Kleingedruckte einzugehen. Dafür müssen Unternehmer, Gastronomen, Händler und Betreiber von verschiedenen Einrichtungen ins Internet gehen, um sich zu informieren. Das kostet ein wenig Zeit. Und genau das war zu merken, bei einer Tour am Tag eins der weitgehenden Öffnungen.

Mittwochnachmittag im Seebad Edderitz: Inhaber Christian Madl ist mit dem Maßband unterwegs, nimmt Abstände auf. Am Strand tummeln sich einige wenige bei 25 Grad, eine leichte Brise weht über den See. Doch ein paar Kids und vielleicht ebenso viele FKK-Freunde am Strand dahinter lassen sich nicht davon abhalten, mal kurz ihre Zehen oder Körper in das gerade einmal elf Grad „warme“ Wasser zu halten.

„Wir haben im letzten Jahr die Ruhe bewahrt und das machen wir auch dieses Mal“

„Der Eintritt ist noch frei. Den nehmen wir erst, wenn wir offiziell den Badebetrieb hochfahren. Doch für das Wochenende und nächste Woche sind noch einmal kühlere Temperaturen angekündigt. Wahrscheinlich kommt die Schafskälte jetzt. Solange werden wir noch warten“, sagt Christian Madl.

Auch mit der Außengastronomie lässt er sich noch Zeit, es gibt nur Eis und kühle Getränke im Außer-Haus-Verkauf. „Am Donnerstag oder Freitag wollen wir die Außenbestuhlung setzen. Welche Bedingungen ich innen einhalten muss, werde ich erst genau studieren. Ich habe keine Lust auf Besuch vom Ordnungsamt. Außerdem, wenn ich mit großen Abständen zwischen den Tischen arbeiten muss, rechnet sich das gar nicht“, sagt Madl und bleibt ganz gelassen. „Wir haben im letzten Jahr die Ruhe bewahrt und das machen wir auch dieses Mal.“

Die Angebote sind da, doch die Köthener lassen sich noch Zeit

Der erste Tag ohne Corona-Beschränkungen und Schnelltests im Biergarten. Die Angebote sind da, doch die Köthener lassen sich Zeit. Vor dem „Rüstcafé“ sitzen gegen 17 Uhr zwei Gäste an einem Tisch. Auch in der Stadt sieht es nur wenige Minuten später nicht viel anders aus. Jeweils drei besetzte Tische an der „Stadtscheune“, der „Crêperie“ und dem Eiscafé in der Halleschen Straße. Ein Pärchen sitzt vor der Pizzeria am Markt. Das „Brauhaus“ ist noch geschlossen. Viele Gastwirte bereiten alles in Ruhe vor.

Es ist nicht irgendein Tag, es ist Mittwochabend - Wochenmitte. Da denken die Menschen vielleicht wirklich noch an Arbeit, wollen selbst noch einmal nachlesen, was die Lockerungen nun wirklich bedeuten oder den heimlich erhofften und nun endlich möglichen Sommerurlaub per Buchung zuerst unter Dach und Fach bringen.

Und wie nutzen die Sportvereine und -einrichtungen den ersten Tag der „richtigen Freiheit“? Im Stadion des CFC Germania trainieren gegen 17 Uhr die Junioren - mit Übungsleiter, der ja nun auch keinen Test mehr braucht und 16 Kickern. Ansonsten ist bis auf einen einsamen Läufer auf der Tartanbahn Ruhe im weiten Rund. Beim Köthener SV tummeln sich gegen 18 Uhr zwei Leichtathletik-Grüppchen mit je drei Leuten, üben Kugelstoßen und Speerwurf. Gleich nebenan, beim Cöthener Hockey-Club, sind 15 Jungs mit ihren Übungsleitern zugange.

Richtig etwas los ist dagegen auf dem Gelände der SG Reppichau

Richtig etwas los ist dagegen auf dem Gelände der SG Reppichau. Auf der Veranda der „Waldterrasse“ sind die Tische gut besetzt, die Gäste lassen sich das Abendbrot schmecken. Und auch auf den Trainingsplätzen der Fußballer herrscht Hochbetrieb. Auf dem Nebenplatz trainiert die zweite Mannschaft der Männer mit 20 Mann, auf dem Platz über die Straße der Nachwuchs.

„Das endlich wieder erleben zu dürfen, ist herrlich“, sagt Ingmar Lehmann, der stellvertretende Vereinschef. „Jeden Tag wird hier jetzt richtig etwas los sein. Die Jungs und Männer haben einfach wieder richtig Bock auf Fußball. Ich glaube, die Sommerpause fällt in diesem Jahr aus“, vermutet er. Einziges Handicap: Das Duschen in den vereinseigenen Sanitärräumen nach dem Training ist wegen Corona noch immer verboten - da ist sie also wieder, die Pandemie! (mz)