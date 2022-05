Kontaktnachverfolgung Geht es nach dem Aus der Luca-App in Köthen zurück zu Stift und Papier?

Der Ausstieg aus der Nutzung der Luca-App in Sachsen-Anhalt betrifft auch in Köthen Veranstalter und Gastronomen. Wie die Betroffenen die Entwicklung bewerten und was daraus nun folgen könnte.