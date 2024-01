In der Nacht zum Sonnabend, 27. Januar, haben bisher unbekannte Täter einen Tannenbaum in der Schalaunischen Straße in Köthen angezündet.

Gefährlicher Leichtsinn in Köthen - Tannenbaum in Durchgang von Mehrfamilienhaus entzündet

Köthen/MZ. - In der Nacht zum Sonnabend, 27. Januar, haben bisher unbekannte Täter einen Tannenbaum in der Schalaunischen Straße in Köthen angezündet. Der Baum hatte in einem Durchgang eines Mehrfamilienhauses gestanden.

Aufmerksame Anwohner bemerkten dies und löschten den Baum vor dem Eintreffen der alarmierten Feuerwehr. Durch den Brand wurden die Briefkästen des Mehrfamilienhauses stark beschädigt. Der Schaden steht noch aus, wird jedoch auf etwa 2.000 Euro geschätzt.