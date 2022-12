Pflaster in der Bärteichpromenade in Köthen driftet immer weiter auseinander

Baupfusch oder falsches Material: Durch die Belastung von mehr als 100 Bussen pro Tag verschieben sich die Steine in der Bärteichpromenade immer mehr und bilden gefährliche Risse. Die Stadt Köthen will handeln, aber nicht gleich.

Die Pflasterschäden in der Bärteichpromenade sind deutlich sichtbar.

Köthen/MZ - In der Einwohnerfragestunde der letzten Stadtratssitzung in Köthen wurde einmal mehr der schlechte Zustand des Pflasters in der Bärteichpromenade angesprochen. „Die großen Abstände zwischen den einzelnen Steinen bergen eine enorme Sturzgefahr für Radfahrer“, erklärte ein Anwohner.