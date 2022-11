Gebäude in der Stadt Südliches Anhalt könnten über lokales Wärmenetz beheizt werden

Zwei Firmen haben Planung und Bau des Systems angeboten. Welche Bedingungen erfüllt sein müssen und was es Hausbesitzer kosten soll.

Der Wasserspeicher in Nechlin fasst bis zu einer Million Liter. An windreichen Tagen wird das Wasser aufgeheizt und im Wärmenetz verteilt.

Weißandt-Gölzau/MZ - Ein Planungsbüro mit Sitz in Bitterfeld hat in Kooperation mit einer Firma aus Schleswig-Holstein angeboten, in den 24 Ortsteilen der Stadt Südliches Anhalt ein „Nahwärmenetz“ zur Beheizung von privaten und kommunalen Gebäuden zu planen und zu bauen. Das Netz soll aus 20 bis 25 bis zu 1.000 Kubikmeter fassenden Heißwasserspeichern bestehen, die mit Strom aus noch zu errichtenden Solar- und Windkraftanlagen beheizt werden.

Der Stadtrat habe im September nach der Vorstellung eines Grobkonzeptes durch die Firma GP Joule aus Reußenköge (Kreis Nordfriesland) sein Interesse an dem Projekt bekundet, sagte Thorsten Breitschuh, Stadtrat und Ortsbürgermeister in Werdershausen. Die dafür nötigen Investitionen seien gewaltig, betonte er: „Wir reden hier über ein 500-Millionen-Euro-Projekt.“

Breitschuh berichtet von einem Besuch in Nechlin im Landkreis Uckermark in Brandenburg. Das im benachbarten Dauerthal ansässige Unternehmen Enertrag, das sein Geld mit dem Bau und der Überwachung von Windkraftanlagen verdient, hat dort ein lokales Nahwärmenetz installiert.

Heißwasser in großen Behältern wird mit überschüssigem Windstrom erhitzt

Herzstück der Anlage ist ein Heißwasserspeicher, der eine Million Liter Wasser fasst. Dieses Wasser werde an windreichen Tagen in wenigen Stunden auf 93 Grad Celsius aufgeheizt, anschließend wird es im örtlichen Wärmenetz verteilt. Der sogenannte „Windwärmespeicher“ wird über ein 20.000-Volt-Mittelspannungskabel mit überschüssigem Strom aus mehreren lokalen Windkraftanlagen versorgt und mithilfe eines Zwei-Megawatt-Durchlauferhitzers aufgeheizt.

„Das war einfach nur beeindruckend“, berichtet Thorsten Breitschuh. Einmal aufgeheizt und aufgeladen, könne der Pufferspeicher das Dorf Nechlin bis zu zwei Wochen lang mit Wärme versorgen, das Dorf werde also „vollständig erneuerbar beheizt“.

Zur Einordnung: 2 MW (Megawatt) sind 2.000 kW (Kilowatt); ein Durchlauferhitzer für eine moderne Küche, der fünf Liter Warmwasser pro Minute erzeugen kann, leistet 13,5 kW (Kilowatt). Ob sich das Projekt des Dorfes in der Uckermark auf die Stadt Südliches Anhalt mit ihren rund 13.000 Einwohnern in 24 Orten mit 51 Ortsteilen übertragen lässt, bleibt abzuwarten.

„Damit sich die Investitionen amortisieren, müssen in jedem Dorf mindestens die Hälfte aller Grundstücke an das Netz angeschlossen werden“, erklärt Breitschuh. Marco Pannicke vom Planungsbüro „Grüne Energien“ aus Bitterfeld hofft, dass die Bauarbeiten bereits 2024 beginnen. „Wir sind die Planer, wir übernehmen die Koordination. GP Joule haben die Expertise für Bau und Betrieb des Wärmenetzes.“ Nach drei bis vier Jahren könnte das Netz fertig sein.

Das klingt sehr ambitioniert, denn um den zur Beheizung der Pufferspeicher nötigen Strom zu erzeugen, sind nach Pannickes Berechnungen rund 15 Solaranlagen mit insgesamt 300 Hektar nötig sowie weitere zehn Windkraftanlagen. Ziel sei es, mit möglichst vielen Hausbesitzern Wärmeverträge über zehn Jahre abzuschließen.

Wärmeverträge mit Hausbesitzern in der Stadt Südliches Anhalt sind das Ziel

Kosten für den Hausanschluss gebe es nicht, betont der Planer: „Wir verlegen die Leitungen bis ins Haus und installieren dort einen Wärmetauscher.“ Den könne dann ein Klempner „für ein paar hundert Euro“ mit der Zentralheizung verbinden.

Der Ansatz sei „eine Mischkalkulation, die es so noch nicht gibt“, erklärte der Planer im Gespräch mit der MZ. Werde alles wie vorgesehen umgesetzt, könnte in der Stadt Südliches Anhalt „mithilfe eines eigenen Stromnetzes preiswert Energie erzeugt“ werden.

Um möglichst viele Einwohner von dem Projekt zu überzeugen, sollen in den nächsten Monaten Bürgerversammlungen in allen Ortsteilen stattfinden. Werdershausens Ortsbürgermeister Breitschuh hat die Versammlung für den 2. Dezember angesetzt.

Eine Elektrolyse-Anlage in Nechlin im Landkreis Uckermark erzeugt Sauerstoff und Wasserstoff. (Foto: Th. Breitschuh)

„Wenn alle Anwohner einen Nutzen davon haben, akzeptieren sie vielleicht auch Windräder und Photovoltaikanlagen. Und mit stabilen Preisen für Wärme können wir uns teilweise von der Inflation entkoppeln und weiter für attraktive Lebensbedingungen auf dem Land sorgen“, hofft Breitschuh.

Planer Marco Pannicke äußerte sich im Gespräch mit der MZ sehr optimistisch, „denn es gibt ja keine Alternative: Wer will angesichts der hohen Preise für Gas und Öl heute noch solche Heizungen einbauen?“ Sollte der Plan umgesetzt werden, „dann wird das Nahwärmenetz im Südlichen Anhalt das größte Projekt in Europa.“