Gastronomen bangen: 2G-Regel sorgt bei Restaurantbesuchern in Köthen für Verwirrung

Viele Gäste sind unsicher, was im Restaurant gilt: 2G oder 2G plus? Gastronomen aus Köthen und Umgebung hoffen, dass keine Verschärfung kommt.

In ihr Restaurant „Filou“ in Köthen können Maria Theuring und Thomas Ledabyll die Gäste noch unter der 2G-Regelung lassen.

Köthen/MZ - Sorgenvoll blicken die Gastronomen aus Köthen und Umgebung nach Magdeburg. Kommt in Sachsen-Anhalt auch 2G plus oder bleibt es bei 2G? Diese Frage beschäftigt in diesen Tagen viele.