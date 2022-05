„Ganz oder gar nicht“: Maximilian Rutkowski ist neuer Pflegedirektor der Helios-Klinik in Köthen

Der 31-jährigen Niedersachse arbeitet schon seit einigen Wochen für die Klinik und sucht derzeit noch nach einer Wohnung in der Bachstadt.

Köthen/MZ - Welchen beruflichen Werdegang Maximilian Rutkowski ohne Zivildiensterfahrung eingeschlagen hätte, kann er nicht sagen. Es klingt, als geisterte da nie etwas anderes in seinem Kopf umher als der Pflegesektor. Inzwischen ist der 31-Jährige seit ein paar Wochen in Köthen und vermittelt das Gefühl, angekommen zu sein. Mit vollem Terminkalender und auf der Suche einer Wohnung in der Bachstadt. „Ganz oder gar nicht“, sagt er sich.