Köthen - Der bundesweite Warnstreik am Montag hat auch in Köthen dazu geführt, dass in der Bahnhofshalle und an den Bahnsteigen gähnende Leere herrschte. Nur vereinzelt kamen Fahrgäste am Vormittag zum Bahnhof - und drehten direkt wieder um. Suchten sie Beratung, etwa zur Erstattung von Tickets, so standen sie vor verschlossenen Türen: Auch das Reisezentrum blieb geschlossen. Regional- und Fernverbindungen fallen am Montag gleichermaßen aus.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.