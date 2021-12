Für neue Spielgeräte, Stadtfest & co.: Stadt Südliches Anhalt freut sich über Spenden

Südliches Anhalt/MZ/DHO - Mehrere Spenden hat der Stadtrat Südliches Anhalt in seiner letzten Sitzung im alten Jahr angenommen. Sie fand Dienstagabend statt. So spendete der Hof Pfaffendorf 1.000 Euro für den Kauf von Spielgeräten für einen weiteren Spielplatz in Edderitz.

Das Hotze Baucentrum gab 700 Euro für eben diesen guten Zweck. Die Firma Baumaschinen GmbH Halle spendete 1.000 Euro für das Stadtfest in Gröbzig. Für zwei mobile Jugendfußballtore für Quellendorf hat die Grundstückeigentümergemeinschaft des Ortes rund 1.750 Euro gegeben. Allen Spendern wurde in der Sitzung gedankt.