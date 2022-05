Für knapp 2,5 Millionen Euro: Neubau der Kita „Borstel“ in Aken soll im Sommer fertig sein

Seit 2020 wird hier bereits gebaut. Trotz Corona und Lieferengpässe liege man derzeit gut in der Zeit.

Aken/MZ - Der Ersatzneubau der Kita „Borstel“ in Aken nimmt immer mehr Form an. Rund zweieinhalb Millionen Euro wurden investiert, um die Schäden des Hochwassers 2013 hier in der Kindertagesstätte zu beheben. Das Geld stammt aus Fördermitteln des Landes.