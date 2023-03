Kita „Pittiplatsch“ Für kleine Ausflüge - Kinder aus Großbadegast freuen sich über neuen Minibus

Wer als Kind in der Krippe war in der DDR, wird sich an die Krippenwagen erinnern, mit denen meist sechs Kleinkinder von einer Erzieherin geschoben wurden. In Großbadegast gibt es nun eine neuere, gesponsorte Version.